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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Во Франции двух российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы за драку

Французский суд вынес приговор двум российским болельщикам Михаилу Ивкину и Павлу Косову по итогам расследования инцидента во время чемпионата Европы 2016 года во Франции.

По решению суда Ивкин проведет за решеткой три года, а Косов — десять. Это сообщил адвокат Ивкина Жюльен Пинелли.

— Суд приговорил моего подзащитного к трем годам за тюрьмы. Для Павла Косова — 10 лет лишения свободы.

Прокурор требовал для мужчин более длительные сроки, а именно 5 и 15 лет лишения свободы.

Ивкина и Косова задержали в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Их обвинили в нападении на английских болельщиков в Марселе во время Евро-2016.

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Тогда около тридцати россиян прорвались в сектор английских фанатов и устроили драку. Косова обвинили в попытке убийства одного из британцев. В частности, мужчины нанесли тяжелые телесные повреждения гражданину Великобритании Эндрю Бейчу.

Следствие по делу велось более двух лет, в течение которых россияне находились в тюрьме. Суд над мужчинами начали 7 декабря в Бюше-дю-Рон.

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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