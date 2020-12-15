Украинскую легкоатлетку Хапилину дисквалифицировали на 4 года за допинг

Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе спортсменки, которую взяли после ее победы на Софийском марафоне в столице Болгарии в октябре 2020 года, обнаружили следы эритропоэтина (стимулятор, который улучшает доставку кислорода к мышцам, — Ред.).

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Во время марафона в Софии 28-летняя Хапилина установила рекорд соревнований и свой лучший результат — 2:27,57.

Теперь украинка не сможет принимать участие в официальных соревнованиях в течение четырех лет. Срок ее дисквалификации истекает 11 октября 2024 года. Все результаты спортсменки от 11 октября текущего года аннулированы.

В 2019 году Хапилина победила на 18-м Краковском марафоне с олимпийским нормативом — это давало ей право участия в летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

Олимпиада в Токио состоится в 2021 году

Олимпийские игры в Токио-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Открытие летней Олимпиады состоится 23 июля 2021 года, соревнования продлятся до 8 августа. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Источник: Athletics Integrity Unit

Фото: Pzu Cracovia Maraton