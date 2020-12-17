Французский форвард каталонской Барселоны Антуан Гризманн решил сменить имидж. На матч испанской Примеры против Реала Сосьедад футболист появился с двумя аккуратно заплетенными косичками.
Ранее француз свои длинные волосы завязывал в хвост.
Читайте: Дубль Роналду помог Ювентусу разгромить Барселону в Лиге чемпионов
Новый образ Гризманна — классическая женская прическа, но футболиста это отнюдь не смутило. Впрочем и фарта косички ему не добавили — Гризманн в матче с Сосьедадом попал в штангу ворот.
Пользователи соцсети Twitter отметили, что футболист с такой прической напоминает героиню сказки Астрид Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок.
New look for @AntoGriezmann! #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/hKpkP79JWq
— LaLiga English (@LaLigaEN) December 16, 2020
Сама игра завершилась победой каталонского клуба со счетом 2:1. За Барсу отличились Альба и Де Йонг, а за Реал — Виллиан Хосе, который и открыл счет во встрече. Победа позволила подопечным Рональда Кумана подняться в зону еврокубков, они теперь пятые.
Женственный имидж у мужчин — это один из трендов в этом году, поэтому сильно удивляться не стоит. Канадский певец Гарри Стайлс вообще любит платья и в ноябре украсил обложку американского Vogue. 26-летний британский певец снялся в женском платье от Gucci, поверх которой надел черный блейзер.