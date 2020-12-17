Защитник английского Ливерпуля Трент Александр-Арнольд после победы над Тоттенхэм Хотспур на Энфилде в матче 13 тура английской Премьер-лиги опубликовал на своей странице в Twitter пост.

22-летний игрок красных выложил снимок с празднованием после победного гола мерсисайдцев в ворота шпор и подписал его: Лучшая команда выиграла.

Таким образом Трент потроллил наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью. После матча португальский специалист сказал коучу Ливерпуля Юргену Клоппу, что лучшая команда проиграла несмотря на заметное статистическое преимущество хозяев поля.

— После игры я сказал Юргену, что лучшая команда сегодня проиграла, он не согласился, но это его мнение. Тоттенхэм полностью контролировал игру. Я считаю, что поражение — это незаслуженный результат, но это футбол. Сегодня Ливерпуль не выглядел командой, которая является чемпионом Англии, чемпионом Европы, чемпионом мира — этой разницы не было на поле, — сказал Жозе.

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Согласно статистике матча, Ливерпуль владел тотальным преимуществом — 76% против 24% у гостей из Лондона. Красные нанесли 17 ударов, из которых 11 в створ. Показатель шпор — восемь ударов и два в плоскость.

Ливерпуль первым открыл счет в матче после гола Мохаммеда Салаха, но еще до перерыва Сон Хин Мин сравнял. Победный гол в ворота Уго Льориса забил бразильский нападение на красных Фирмино, установив финальный счет 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Победа позволила действующим чемпионам АПЛ возглавить турнирную таблицу чемпионата с 28 очками в активе. Тоттенхэм (25) идет вторым, отставая от красных на три пункта. Тройку лидеров замыкает Саутгемптон (24).