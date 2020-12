Гол Ибрагимовича признали лучшим за всю историю MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал автором лучшего гола за всю историю профессиональной футбольной лиги США — MLS.

Его дальний удар в дебютном матче за Лос-Анджелес Гэлакси в 2018 году назвали лучшим.

Во время второго тайма дерби против Лос-Анджелеса команда шведа уступала с разницей в три мяча, но в добавленное время смогла вырвать победу со счетом 4:3. Ибрагимович тогда отметился дублем.

Лучший гол за 25-летнюю историю MLS выбрали по болельщики с помощью голосования. Удар Ибрагимовича набрал 12,21% голосов, второе место занял гол нигерийца Обафеми Мартинса (10,55%), третье место — гол американца Дарлингтона Нагбе (9,5%). На победу претендовали 25 голов из разных сезонов лиги.

Remember where you were when Zlatan did this?!?@Ibra_official‘s stunner in his MLS debut has been voted presented by @ATT. pic.twitter.com/6WD6KIZjm1

— Major League Soccer (@MLS) December 17, 2020