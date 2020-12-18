Исполком Украинской ассоциации футбола выбрал стадион для проведения стартовых матчей в квалификации к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2022 году в Катаре.

Матчи против Финляндии и Казахстана подопечные Андрея Шевченко проведут во Львове на Арене Львов.

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Эти матчи состоятся в рамках второго и третьего туров отборочного турнира, который Украина начнет выездным поединком против команды Франции (24 марта).

С финнами украинцы встретятся 28 марта, а против казахов сыграют 31 марта 2021 года.

7 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка европейского квалификационного отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

По итогам жеребьевки Украины в отборе сыграет в группе D, где ее соперниками станут команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана.

Чемпионат мира в Катаре будет продолжаться из 21 ноября по 18 декабря 2022. Турнир впервые в истории состоится зимой, а не летом. Катар также станет первой в истории арабской страной, которая примет Мундиаль.