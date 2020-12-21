PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Хэмилтон стал спортсменом года по версии BBC

Чемпион мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Льюис Гамильтон признан спортсменом 2020 года по версии издания BBC.

Пилот Mercedes сравнялся с достижением гонщика Михаэля Шумахера по количеству чемпионств в Королевских гонках, став в седьмой раз победителем Ф-1.

Читайте: Mercedes упомянул собаку Хэмилтона на чемпионской ливрее

Также 35-летний гонщик стал рекордсменом по количеству побед на этапах Гран-при.

Вторым в рейтинге BBC стал капитан английского футбольного клуба Ливерпуль Джордан Хендерсон, а третьей признали жокея Холли Дойл.

— Я хочу поздравить всех невероятных номинантов. Я очень горжусь тем, чего они достигли, а также хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Я не ожидал этого, учитывая других замечательных претендентов.

Хочу поздравить всех с Рождеством — это был необычный год, и нужно вспомнить всех работников, кто боролся с пандемией на передовой. Хочу, чтобы вы старались сохранять позитив в это непростое время. Спасибо от всей души, — сказал Хэмильтон.

Льюис Хэмилтон досрочно выиграл сезон-2020 в Формуле-1. На его счету после 17-ти Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас (223). Тройку замкнул гонщик Red Bull Макс Ферстаппен (214).

Хэмилтон завоевал свой седьмой титул в Королевских гонках. По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошел легендарного немца по количеству побед на этапах Формулы-1. За эти достижения Льюиса предложили наградить рыцарским орденом.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка