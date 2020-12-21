После матча 16 тура чемпионата французской Лиги 1 между Лорьяном и Ренном на стадионе Стад дю Мустуар произошел трагический инцидент — на одного из работников стадиона упала осветительная мачта.

Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь пострадавшего из-под обломков лишь через 40 минут после самого инцидента. За жизнь 38-летнего мужчины в госпитале боролись врачи, но он умер от полученных травм.

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Ряд французских СМИ сообщили, что у погибшего осталось трое детей.

Падение осветительной мачты произошло на глазах бразильского защитника Ренна Далберта, который долгое время находился в шоковом состоянии. В репортаже Telefoot говорилось, что часть игроков гостей заметно паниковала.

— То, что произошло в Лорьяне очень серьезно.

L’horreur à la fin du match Lorient — Rennes, une rampe de projecteurs servant à l’entretien de la pelouse par luminothérapie est tombée sur un jardinier, qui est dans un état critique. pic.twitter.com/1BvsAxUzdN — Frétigné (@lfretigne) December 20, 2020

Il a été touché par la chute d’une rampe de luminothérapie Grave accident au stade du Moustoir, un jardinier dans un état critique après le match Lorient-Rennes #FCLSRFC #Ligue1https://t.co/PpCWsFOUN6 pic.twitter.com/9CMi1AaKvj — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) December 20, 2020

Матч между Лорьяном и Ренном завершился победой гостей со счетом 3:0. В турнирной таблице французской Лиги 1 Ренн (28) идет на пятой строчке, а Лорьян (11) находится в зоне вылета на девятнадцатой позиции. Лидером чемпионата остается Лилль (33).

Фото: Frétigné