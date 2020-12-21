PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

В Бразилии дебютирует первая профессиональная футболистка-трансгендер

В бразильском футболе появится первый профессиональный футболист-трансгендер. За женскую команду Деспортива Люсака будет выступать 21-летняя Шейла де Соуза.

Она вошла в состав команды еще в июне 2020 года, но ее дебют состоится только в декабре в товарищеском матче.

Читайте: В Катаре разрешат радужные флаги во время ЧМ-2022

Шейла де Соуза сыграет против команды из тренировочного футбольного центра Байя (CFFB). Это будет последний матч для обеих команд в текущем году.

В команде Деспортива Люсака, где играет игрок-трансгендер отметили, что с приходом де Соузы начинается период усиления в женском футболе.

Футбольный клуб Деспортива Люсака в 2017 году становился чемпионом бразильского штата Баия.

Футболистка сборной Канады стала мужчиной-трансгендеров

Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн сделала каминг-аут признавшись, что теперь является мужчиной-трансгендеров.

Спортсменка решила публично признаться, чтобы подтолкнуть таких как она к тому, что они могут чувствовать себя в безопасности после признания.

Куинн играет на позиции полузащитника. В составе сборной Канады она участвовала в чемпионате мира по футболу 2019 года и стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Источник: Esporte Interativo

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх