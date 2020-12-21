В Бразилии дебютирует первая профессиональная футболистка-трансгендер

В бразильском футболе появится первый профессиональный футболист-трансгендер. За женскую команду Деспортива Люсака будет выступать 21-летняя Шейла де Соуза.

Она вошла в состав команды еще в июне 2020 года, но ее дебют состоится только в декабре в товарищеском матче.

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Шейла де Соуза сыграет против команды из тренировочного футбольного центра Байя (CFFB). Это будет последний матч для обеих команд в текущем году.

В команде Деспортива Люсака, где играет игрок-трансгендер отметили, что с приходом де Соузы начинается период усиления в женском футболе.

AGRADECER! Amanhã tem Lusaca no Pituaçu. O amistoso para o o fortalecimento do Futebol Feminino, também marca a despedida da equipe em 2021 e nós já fomos agradecer pelos triunfos de 2020 e pedir saúde e nova conquistas em 2021

QUE VENHA UM ANO DE NOVAS CONQUISTAS!#soulusaca pic.twitter.com/mScji8GCwy — Afro Desportiva Lusaca (@ECBahialusaca) December 19, 2020

Sheila Souza será a primeira transexual a jogar profissionalmente no futebol feminino aqui no Brasil.@futebolgoool pic.twitter.com/ZqB57pjAOW — FUTEBOLGOOL (@futebolgoooll) December 20, 2020

Футбольный клуб Деспортива Люсака в 2017 году становился чемпионом бразильского штата Баия.

Футболистка сборной Канады стала мужчиной-трансгендеров

Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн сделала каминг-аут признавшись, что теперь является мужчиной-трансгендеров.

Спортсменка решила публично признаться, чтобы подтолкнуть таких как она к тому, что они могут чувствовать себя в безопасности после признания.

Куинн играет на позиции полузащитника. В составе сборной Канады она участвовала в чемпионате мира по футболу 2019 года и стала бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Источник: Esporte Interativo