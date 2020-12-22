Как заниматься спортом в кайф: советы фитнес тренера

Спорт — это жизнь, здоровье и неисчерпаемый источник энергии. Но, к сожалению, это не только возможность быть здоровым и поддерживать тело в тонусе, а и риск получить вывих, перелом или другую спортивную травму.

В погоне за фантастической фотографией мечты в инстаграм или призрачным идеалом, люди часто забывают о правилах безопасности и важности профессионального сопровождения, тем самым рискуют получить очень серьезные проблемы со здоровьем.

Факты ICTV в проекте Фактор риска пообщались с опытным фитнес-тренером и собрали для вас лучшие советы о том, как заниматься спортом с удовольствием и не травмироваться.

Что может привести к спортивным травмам?

Травмы могут быть легкими, такими как вывих или растяжение, или такими, после которых человек может утратить возможность тренироваться. Например, разрыв сухожилия, разрыв мениска коленного сустава. К травмам в спортивном зале обычно приводят невнимательность, неосведомленность и желание получить быстрый результат.

Самые распространенные травмы у новичков — это травматизация поясницы, боль в коленях, локтях. Все это является результатом неправильной техники выполнения упражнений и попыток работать с чрезмерно большим весом. Именно поэтому очень важно уделять достаточно внимания разминке, — подчеркивает фитнес тренер Александр Козачок.

Как минимизировать риск спортивной травмы:

Не занимайтесь спортом без разминки;

не составляйте самостоятельно программу тренировок, если у вас нет опыта и знаний;

выполняйте упражнения технически правильно;

не перенапрягайтесь;

почувствовав головокружение, резкую боль или тошноту — заканчивайте тренировку, это сигнал организма о том, что вы перестарались;

используйте тренажеры только по назначению;

обязательно найдите того, кто будет вас страховать во время упражнений со штангой;

не пренебрегайте спортивной экипировкой.

С чего начинать новичку?

Если вы никогда не занимались спортом и не знаете о всех подводных камнях и возможных опасностях, прежде чем покупать абонемент в спортивный зал и кроссовки, нужно побольше узнать о том, как тренироваться грамотно, не травмировать себя и подобрать идеальную программу.

Как правило, люди начинают заниматься спортом в попытке быстро подготовится к отпуску или фотосессии. У них нет никакой системы и в ход идёт правило: чем больше тем лучше. Это касается не только нагрузок, но и диеты — из рациона исключается все или почти все, часто человек доводит себя до истощения с последующим срывом и ещё большим набором веса, — отметил тренер.

Очень часто травмы и заболевания связанные со спортом возникают из-за неправильно подобранной нагрузки. Иногда человек может даже не догадываться об опасности нагрузок, из-за определенных своих особенностей.

Например людям с язвами и хроническими заболеваниями 12-перстной кишки абсолютно противопоказаны все кардиотренировки, а также тем, у кого есть протрузии дисков, грыжи, заболевания коленных суставов, последние степени ожирения.

Осторожными нужно быть и людям с хроническими заболеваниями бронхов, легких и сердца, заниматься спортом им можно только после разрешения и рекомендаций врача.

Человеку не знакомому со спортивными нагрузками, очень важно обследоваться у врача, узнать особенности своего организма, способность или неспособность усваивать те или иные пищевые продукты. И уже отталкиваясь от этого приступать к тренировкам, — говорит Александр Козачок.

После того, как вы выяснили состояние своего здоровья и разрешенные вам нагрузки, очень важно обратиться к квалифицированному специалисту, тренеру, который сможет контролировать ваши тренировки, или создаст индивидуальный план тренировок, принимая во внимание ваши цели, пожелания и опыт.

А самое главное — научит необходимым правилам обращения со спортивными снарядами и объяснит, как правильно делать упражнения. Сейчас в большинстве спортзалов есть услуга бесплатной ознакомительной тренировки с фитнес тренером, — подчеркивает эксперт.

Как заниматься спортом в кайф?

Чтобы поддерживать тело здоровым и красивым нужно заниматься спортом с удовольствием. Очень часто люди относятся к физическим нагрузкам, как к необходимой мере и постоянно заставляют себя идти на тренировку через силу и нежелание. Конечно нужно прикладывать усилия, но они не должны угнетать вас и формировать ненависть к спорту.

Чтобы начать получать удовольствие от спорта, нужно в начале немного потерпеть и системно тренироваться минимум 3 недели. И только тогда, увидев первые результаты, вы начнете вдохновляться своими достижениями, пусть пока незначительными и это будет давать вам силы и настроение продолжать свои занятия, — делится опытом Александр Козачок.

Чтобы тренировки начали радовать:

Найдите мотивацию и поставьте себе цель;

найдите тот вид спорта, который вам понравится;

научитесь замечать свои достижения и радуйтесь им;

продержитесь первые 3-4 недели без пропусков тренировок, после этого периода начинает формироваться привычка;

найдите группу поддержки, когда тренируетесь вместе, получаете больше позитивных эмоций.

Сфокусируйтесь на свой цели, а не на успехах других. Помните, что спорт это в первую очередь ваше здоровье, энергия и жизнь, а уже потом красота и красивые фотографии.