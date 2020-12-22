В Бразилии юные футболисты устроили массовую драку в финале чемпионата

В финале бразильского чемпионата среди команд U-17 между Атлетико Паранаэнсе и Флуминенсе футболисты устроили массовую драку.

В компенсированное время ко второму тайму два игрока команд обменялись легкими ударами. К эпицентру конфликта подбежали и другие игроки, а затем и футболисты со скамейки запасных.

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Разнимать юных забияк пришлось тренерским штабам команд и официальным лицам матча.

Больше всего во время драки пострадал игрок Атлетико Паранаэнсе, которому соперник влетел двумя ногами в прыжке. Затем он лежа держался за лицо, а игрок Флуминенсе в манишке его бил.

Главному арбитру матча пришлось удалить девять игроков — пять красных карточек показали игрокам Флуминенсе и четыре — их соперникам.

Сама игра, как и в первом матче, завершилась победой Флуминенсе над Атлетико Паранаэнсе со счетом 2:1.