Финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ-2020

УАНЛ Тигрес (Мексика) — Лос-Анджелес (США) — 2:1

Голы: Аяла, 72 Жиньяк, 84 — Росси, 61

Мексиканский Тигрес встречался с американским Лос-Анджелесом в финале Лиги чемпионов конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Матч состоялся на арене Орландо Сити Стэдиум в американском штате Флорида и завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканской команды.

Из-за пандемии коронавируса финал ЛЧ КОНКАКАФ состоялся без зрителей. Первый тайм встречи прошел без голов, а после перерыва первыми счет на табло изменили американцы. Марк Кае прострелил в штрафную, где форвард Диего Росси замкнул его ударом в левую стойку ворот.

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Через несколько минут команда из ЛА могла удваивать, но Карлос Вела упустил такую ​​возможность, пробив головой выше ворот.

Зато мексиканцы смогли сравнять после розыгрыша углового — мяч в сетку ворот соперников отправил Уго Аяла. Финальную точку в матче поставил французский форвард Тигреса Андре-Пьер Жиньяк, который пробил точно в нижний угол ворот.

Для Тигрес это первая победа в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. До этого тигры трижды играли в финальных матчах турнира, но довольствовались только серебряными медалями.

В полуфинале турнира, который состоялся в Орландо, Тигрес одолел клуб Олимпия из Гондураса со счетом 3:1. Интересно, что именно за этот клуб играет 33-летний Джерри Бенгтсон — первый в мире футболист, который играет в маске. Бэнгстон объясняет такой выбор тем, что боится заразить коронавирусом свою семью.