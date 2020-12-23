UFC выбрал лучшие нокауты в смешанных единоборствах в 2020 году

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выбрал четыре претендента на звание лучшего нокаута 2020 года.

В четверку лучших вошли: Коди Гарбранд, Хоакин Бакли, Каллин Уильямс и Кевин Холланд.

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Американец Гарбрандт нокаутировал бразильца Рафаэля Ассунсао во втором раунде во время UFC 250. На турнире UFC Fight Night 179 Бакли нокаутировал вертушкой своего соотечественника Импу Касанганая.

Уильямс во время вечера UFC Fight Night 182 нокаутировал в первом раунде Абдулразака Альхассана, а Холланд отправил в нокаут Жакаре Соузу на UFC 256.

Победитель номинации определится по итогам голосования болельщиков на сайте промоушена UFC и в его социальных сетях Twitter и Facebook. Главным претендентом на эту награду в этом году считают Хоакина Баркли.

Следующий турнир UFC запланирован уже на 17 января 2021 года.

Обладателем титула лучший нокаут 2019 года стал Хорхе Масвидал, который за пять секунд нокаутировал Бена Аскрена на UFC 239.