Стали известны результаты анализов легенды футбола Диего Марадоны, который умер в Аргентине 25 ноября.

Экспертиза, которая была проведена, не выявила в организме бывшего футболиста следов наркотиков и алкоголя, но обнаружила наличие антидепрессанта, препарата для лечения шизофрении и лекарства от расстройств желудка.

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Аргентинское информационное агентство Telam процитировало судмедэкспертов, которые подтвердили, что эти препараты могут вызвать сердечную аритмию.

Прокуроры, расследующие смерть Диего Марадоны, хотят созвать медицинский совет, во время которого выяснить, могло ли не назначение этих препаратов помочь избежать фатального исхода.

Также анализы показали, что у Марадоны был цирроз печени и заболевания почек, что могло привести к острой почечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в своем доме в районе Сан-Андрес. Незадолго до смерти его выписали из больницы, где он перенес операцию на мозге.

Источник: Telam