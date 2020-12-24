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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Жена Месси опубликовала трогательное семейное фото в пижамах

Жена форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала традиционное праздничное фото своей семьи.

На снимке футболист, его жена и трое их сыновей Тьяго, Чиро и Матео позируют в одинаковых пижамах возле праздничной елки.

— Желаем вам Рождества, полного любви и здоровья. Счастливого Рождества, — подписала снимок Антонелла.

 

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Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Меньше чем за сутки снимок собрал более 1,5 млн лайков и более 9 тыс. восторженных комментариев и эмодзи: Замечательная семья, Красивые, Счастливого Рождества, Какой милый снимок.

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В испанской Примере запланирован короткий перерыв на время Рождества 25 декабря. Известно, что семья Месси во время небольших каникул отправится в аргентинский город Росарио.

К тренировкам каталонский клуб вернется 27 декабря, а 29 декабря блаугранас сыграют последнюю игру в 2020 году — на Камп Ноу они примут Эйбар в рамках 16 тура чемпионата Испании.

Перед рождественской паузой Барселона идет пятой в турнирной таблице Примеры, имея в активе 24 очка. Лидером чемпионата остается мадридский Атлетико (32), который имеет равное количество очков с Реалом, но превосходит команду Зинедина Зидана по дополнительным показателям.

Фото: Antonela Roccuzzo

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