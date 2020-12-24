Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев подрался со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, который проходит в Москве (Россия).
После одного с поединков в клетку вышел Владимир Минеев с речью, и во время которой упомянул Магомеда Исмаилова. Минеев пригласил давнего соперника в клетку.
Читайте: UFC выбрал лучшие нокауты в смешанных единоборствах в 2020 году
В результате они оба оказались в клетке и завязалась массовая драка.
Конфликт был урегулирован руководством лиги, охраной и полицией.
МакГрегор снова возвращается в UFC
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, вновь вернется в октагон.
23 января 2021 года МакГрегор встретится с бывшим претендентом на титул американцем Дастином Порье. Этот бой станет изюминкой бойцовского турнира UFC 257, который состоится в Лас-Вегасе.