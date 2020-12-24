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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights

Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев подрался со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, который проходит в Москве (Россия).

После одного с поединков в клетку вышел Владимир Минеев с речью, и во время которой упомянул Магомеда Исмаилова. Минеев пригласил давнего соперника в клетку.

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В результате они оба оказались в клетке и завязалась массовая драка.

Конфликт был урегулирован руководством лиги, охраной и полицией.

МакГрегор снова возвращается в UFC

Ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор МакГрегор, который недавно в третий раз объявил о завершении карьеры, вновь вернется в октагон.

23 января 2021 года МакГрегор встретится с бывшим претендентом на титул американцем Дастином Порье. Этот бой станет изюминкой бойцовского турнира UFC 257, который состоится в Лас-Вегасе.

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