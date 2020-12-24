ПСЖ уволил Томаса Тухеля — L’Equipe

Немецкого специалиста Томаса Тухеля уволили из поста главного тренера французского ПСЖ. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных изданий, среди которых L’Equipe, Sky Sports, Bild и RMC Sport.

Решение разойтись с 47-летним специалистом принял вчера вечером спортивный директор парижан Леонардо.

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В начале декабря 2020 года стало известно, что ПСЖ не будет пролонгировать контракт с немецким специалистом, но ожидалось, что Тухель доработает до конца.

Главными претендентами на замену немца называют аргентинца Маурисио Почеттино и итальянца Массимилиано Аллегри.

Томас Тухель возглавил ПСЖ в мае 2018 года. Во время его тренерства парижане дважды триумфировали в чемпионате Франции и Суперкубке Франции, по одному разу они побеждали в Кубке страны и Кубке французской лиги. В сезоне-2019/20 ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, где уступил минимально мюнхенской Баварии со счетом 1:0.

После 17 туров чемпионата Франции сезона-2020/21 парижане занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидера Лиона на одно очко.