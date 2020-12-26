Динамо в топ-15 лучших команд за всю историю УЕФА

УЕФА обнародовал рейтинг лучших футбольных клубов за всю историю существования организации.
Перед оценкой учитывались выступления команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов в период с 1955 по 2020 год. Первую тройку лидеров возглавили Реал, Бавария и Барселона.
Самый рейтинговый украинский клуб Динамо, занявший 11 место, также стал лучшим среди команд, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или Лиги чемпионов и не имели возможности играть в финале турнира.
Несколько ниже — на 31 месте — разместился клуб Шахтер. Украинский Днепр занял 176 место, Заря — 286, Металлист — 336, а Таврия — 346.
Рейтинг УЕФА: 11 лучших клубов
- Реал (Испания)
- Бавария (Германия)
- Барселона (Испания)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Ливерпуль (Англия)
- Бенфика (Португалия)
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Динамо Киев (Украина)
Рейтинг лучших сборных по версии ФИФА
В сентябре был обнародован рейтинг сильнейших сборных мира по версии ФИФА.
Первую тройку занимают сборные команды Бельгии, Франции и Бразилии.
После сентябрьских матчей в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 Украина закрепилась на 24 строчке.