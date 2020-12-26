Динамо в топ-15 лучших команд за всю историю УЕФА

УЕФА обнародовал рейтинг лучших футбольных клубов за всю историю существования организации.

Перед оценкой учитывались выступления команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов в период с 1955 по 2020 год. Первую тройку лидеров возглавили Реал, Бавария и Барселона.

Самый рейтинговый украинский клуб Динамо, занявший 11 место, также стал лучшим среди команд, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или Лиги чемпионов и не имели возможности играть в финале турнира.

Несколько ниже — на 31 месте — разместился клуб Шахтер. Украинский Днепр занял 176 место, Заря — 286, Металлист — 336, а Таврия — 346.

Рейтинг УЕФА: 11 лучших клубов

Реал (Испания) Бавария (Германия) Барселона (Испания) Манчестер Юнайтед (Англия) Ювентус (Италия) Милан (Италия) Ливерпуль (Англия) Бенфика (Португалия) Порту (Португалия) Аякс (Нидерланды) Динамо Киев (Украина)

Рейтинг лучших сборных по версии ФИФА

В сентябре был обнародован рейтинг сильнейших сборных мира по версии ФИФА.

Первую тройку занимают сборные команды Бельгии, Франции и Бразилии.

После сентябрьских матчей в групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 Украина закрепилась на 24 строчке.