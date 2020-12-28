В Боливии во время матча на поле выбежала собака, которая через 3 дня нашла себе хозяина

Во время матча высшего дивизиона Боливии 24 декабря между командами Стронгест и Насьональ Потоси на поле выбежала бездомная собака.

Она появилась на газоне арены Эстадио Эрнандо Силес во втором тайме и бегала, играя с бутсой в зубах. Забег животного был не очень длинным, ведь пес впоследствии сел на газон и начал кромсать обувь.

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Общий язык с собачкой нашел футболист Стронгеста Рауль Кастро, который взял его на руки и вынес с поля.

Но самая интересная часть история произошла позже. Через два дня после матча фото с собакой появились в сети. Его нашли в центре Ла-Паса. У животного были серьезные травмы. Вероятно, что ее сбила машина.

PUT ME IN, COACH: This very athletic dog somehow found its way onto the field during a professional soccer match in Bolivia. https://t.co/D1ncxpnLfD pic.twitter.com/ZXAqXlLFxr — ABC News (@ABC) December 27, 2020

Кастро увидел эти фото, узнал собаку и пообещал взять к себе, как только она выздоровеет. Футболист также перевел приюту для бездомных животных средства, где лечат собаку. Известно также, что собачка получил прозвище Качито.

Сама игра между Стронгест и Насьоналем завершилась разгромной победой нашей команды со счетом 3:0. В чемпионате Боливии Стронгест (44) идет на третьем месте после 24 туров, а Насьональ (36) — седьмой.

Источник: Pagina Siete