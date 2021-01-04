В Португалии во время матча у 24-летнего футболиста остановилось сердце

Во время матча чемпионата Португалии в группе F между командами Алверка и Униау Алмерим, который состоялся в воскресенье, 3 января, у бразильского футболиста хозяев Алекса Аполинарио случился сердечный приступ.

На 27-й минуте встречи 24-летний хавбек неожиданно упал на футбольное поле. Медики, которые были на стадионе, сразу предоставили игроку первую помощь и реанимировали его с помощью дефибриллятора. Затем Аполинарио отвезли в госпиталь Вила-Франка-де-Шира.

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Шокированные футболисты не стали доигрывать встречу, которая прервалась в середине первого тайма.

После инцидента ФК Альверка, цвета которого защищает игрок, опубликовал в Instagram сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления спортсмену. На снимке игроки обеих команд молятся в кругу за жизнь и здоровье своего коллеги.

— Сразу после совместной молитвы, к которой присоединились все присутствующие в центре поля, состояние Алекса Аполинарио стабилизировалось. Сейчас его жизнь в руках врачей госпиталя Вила-Франка-де-Шира. Мы молимся о полной реабилитации Алекса, — говорится в сообщении клуба.

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Алекс Аполинарио выступает за Альверку с января 2019 года, куда он перебрался на правах свободного агента из бразильского Крузейро.

Сейчас Альверка провела восемь матчей чемпионата, в которых набрала 18 очков. В турнирной таблице клуб занимает второе место, уступая лидеру Торреенсе (9 матчей, 23 очка).

Источник: A Bola