Накануне состоялся заключительный тур регулярного сезона-2020/21 Национальной футбольной лиги (НФЛ). По его итогам определились 14 участников плей-офф.

С текущего сезона формат турнира претерпел изменения, ведь вместо ранее установленных 12 команд, теперь участвуют 14 — по семь команд из каждой конференции.

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Американскую конференцию представлять: Канзас Сити Чифс, Баффало Биллс, Теннесси Тайтанс, Балтимор Рэйвенс, Кливленд Браунс, Индианаполис Колтс и Питтсбург Стилерс.

В Национальной конференции далее следуют: Грин-Бэй Пэкерс, Нью-Орлинс Сэйнтс, Вашингтон, Сиэтл Сихокс, Лос-Анджелес Рэмс, Тампа-Бэй Баккэнирс и Чикаго Беарз.

Команды Канзас Сити Чифс и Грин-Бэй Пэкерс пропускают первый раунд плей-офф, поскольку имеют высший посев. Остальные команды сформировали следующие пары:

Баффало Биллс — Индианаполис Колтс

Питтсбург Стилерс — Кливленд Браунс

Теннесси Тайтанс — Балтимор Рэйвенс

Нью-Орлинс Сэйнтс — Чикаго Беарз

Сиэтл Сихокс — Лос-Анджелес Рэмс

Вашингтон — Тампа-Бэй Баккэнирс

Матчи 1/8 финала НФЛ сыграют в субботу и воскресенье. Решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится 7 февраля 2021 года.

В 2020 году в финальном матче сезона НФЛ — Супербоуле победу одержали Канзас-Сити Чифс, обыграв Сан-Франциско Форти Найнерс. Для Канзас-Сити Чифс это вторая победа в Супербоуле в истории. Впервые они выиграли финальный матч НФЛ в 1969 году.