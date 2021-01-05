Защитник Ливерпуля и сборной Англии Трент Александр-Арнольд неудачно провел выездную встречу 17-го тура АПЛ против Саутгемптона. Футболист 38 раз потерял мяч (ошибки в передачах и технический брак в приеме мяча, — Ред.) во время матча.

Такой высокий показатель брака во время игры не было зафиксировано ни одним другим футболистом в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

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Однако, кроме антирекорда АПЛ, 22-летний защитник является рекордсменом по наибольшему количеству точных пасов за одну игру — 49. Его Александр-Арнольд установил в матче против Лестера в сезоне-2019/20.

Матч 17 тура АПЛ между Саутгемптоном и Ливерпулем завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на счету форварда святых Дэнни Ингза.

Наставник красных Юрген Клопп заменил Трента, который вышел в стартовом составе на игру, на 77-й минуте встречи. Вместо него в игру вступил Джеймс Милнер.

Несмотря на поражение Ливерпуль сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ. После 17 туров мерсисайдцы имеют в своем активе 33 очка. Столько же баллов и у ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед, но у манкунианцев есть еще одна игра в запасе.