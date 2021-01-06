Во время прямого эфира матча за третье место между Финляндией и Россией на молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне произошел скандальный эпизод.

Поскольку турнир проходил при пустых трибунах в течение всего МЧМ-2021 в перерывах прямой трансляции показывали болельщиков команд, которых отдаленно подключали к эфиру.

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Один из фанатов сборной Финляндии во время трансляции матча за бронзовые медали показал на камеру плакат, на котором было написано оскорбительное финское прозвище русских — Рюсся.

Термин Рюсся используется в разговорной речи в Финляндии в отношении русскоязычного населения и россиян.

Официальный представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс заявил, что организация оперативно отреагировала на этот эпизод и потребовала от транслятора отключить камеру у этого болельщика и больше не показывать в трансляции надписи, демонстрирующие противоречивые надписи или знаки.

В матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 4:1. Россияне первыми открыли счет, но затем пропустили четыре шайбы. Чемпионом турнира стали американцы, которые в решающем матче одолели канадцев со счетом 2:0.