Киевский футбольный клуб Оболонь, выступающий в Первой лиге Украины, объявил о подписании украинского футболиста Алексея Лобова.

Пивовары заключили соглашение с 23-летним футболистом до конца сезона-2021/22.

Читайте: Легенда вернулась в УПЛ: Милевский подписал контракт с ФК Минай

В Оболони Алексей будет играть под 55 номером.

Ранее от его услуг отказалось Полесья. Ультрас житомирского клуба гневно выступили против подписания игрока из-за того, что Лобов выступал в 2015-2016 годах в чемпионате “ЛНР”.

Поэтому клубу пришлось в сентябре расторгнуть с футболистом только что подписанное соглашение. В Полесье заявили, что не знали о таких моментах из биографии Лобова.

В сентябре в комментарии ТаТоТаке Лобов отметил, что не имел возможности сразу покинуть оккупированную территорию. Также он утверждал, что не получал паспортов псевдореспублик или Российской Федерации.

— Мы должны перестать делить людей на синих и красных, левых и правых, бандеровцев и ватников, если мы хотим мира и единения. Любое государство начинается с человека, а не наоборот. Я хочу играть здесь и быть частью Украины, прославлять на соревнованиях честь этой страны и делать так, чтобы миллионы украинцев от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя гордились своей страной, — заявил Лобов.

Последним клубом Лобова был краматорский Авангард, за который защитник отметился двумя забитыми голами. Оболонь на перерыв ушла на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги.

Источник: ФК Оболонь