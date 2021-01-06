В АПЛ обнаружили 40 случаев заражения Covid-19

В английской Премьер-лиге объявили результаты очередного тестирования футболистов и сотрудников футбольных клубов на Covid-19. Об этом сообщили на официальном сайте АПЛ.

Тестирование проводили в период с 28 декабря по 3 января. Его прошли 2 295 человек, результаты 40 из которых оказались положительными.

Все футболисты и сотрудники клубов, которые заразились, пошли на десятидневный карантин, который предусматривает строгую изоляцию и прохождения всех необходимых медицинских процедур.

Во время предыдущей волны тестирования в АПЛ было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом.

Недавно сразу четыре матча АПЛ пришлось перенести на неопределенный срок из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании. Это коснулось матча 16-го тура между Эвертоном и Манчестер Сити, Тоттенхэмом и Фулхэмом, а также игры в рамках 17-го тура между Бернли и Фулхэмом. Их отложили из-за вспышки коронавируса в состоянии Сити и Фулхэма.

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Еще раньше, 4 декабря 2020 года из-за положительных тестов нескольких игроков Ньюкасла не состоялся матч 11-го тура против Астон Виллы.

Сезон 2020/21 в АПЛ стартовал 12 сентября 2020 года. После 17-ти туров лидером остается действующий чемпион турнира Ливерпуль, который имеет 33 очка. Манчестер Юнайтед уступает мерсисайдцам по дополнительным показателям и имеет одну игру в запасе.

Источник: Premier League