Сборная США встречалась с командой Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч прошел в канадском Эдмонтоне на арене Роджерс Плейс и завершился победой американцев со счетом 2:0.

Кленовые первыми пропустили, находясь в равных составах. Первую шайбу забросил нападающий Алекс Тюркотт. Вторым голом в начале второго периода отличился форвард Тревор Зеграс, сделав счет 2:0. В третьем периоде соперники обеих команд не смогли поразить ворота друг друга.

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Это был пятый в истории финал между Канадой и США, в котором четыре раза побеждали американцы.

В матче за третье место сборная Финляндии обыграла Россию со счетом 4:1. Россияне первыми размочили счет, но затем пропустили четыре шайбы. За финнов забивали Антон Лунделль, Микко Петман и Юусо Пярссинен. У россиян отличился Илья Сафонов.

Интересно, что россияне впервые потерпели поражение в матче за бронзовые медали на молодежном ЧМ по хоккею. Предыдущие восемь матчей за третье место они выиграли.

По итогам МЧМ-2021 американца Тревора Зеграса назвали самым ценным игроком турнира. В семи матчах он набрал 18 очков (7+11).

Также были названы символическую сборную турнира:

Вратарь: Девон Леви (Канада)

Девон Леви (Канада) Защитники: Боуэн Байрам (Канада), Вилли Хейнола (Финляндия)

Боуэн Байрам (Канада), Вилли Хейнола (Финляндия) Нападающие: Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия), Тревор Зеграс (США).

Для сборной США это пятые золотые медали молодежного ЧМ в истории. По этому показателю они делят третье место с Финляндией. Для канадцев это десятое серебро в истории турнира.