Форвард сборной России и московского Локомотива Федор Смолов выложил общее фото с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко.

Футболист выложил снимок в сторис на своей странице в Instagram.

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К фото Смолов прикрепил изображение флагов Украины и Российской Федерации, а также поместил между ними емодзи сердечка.

Сейчас Смолов восстанавливается после операции на ключице. В ноябре футболист травмировал плечо в матче РПЛ против московского Динамо и с тех пор не принимал участия в играх.

В текущем сезоне чемпионата России он принял участие в 12 матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.

Жеребьевка отбора на ЧМ-2022

7 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка европейского квалификационного отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Жребий отправил Украину в группу D, где ее соперниками станут команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, Казахстана.

Сборная России из третьей корзины посева попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Фото: ФК Локомотив