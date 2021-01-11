Завершились заключительные матчи уайлд-кард раунда плей-офф Национальной футбольной лиги (НФЛ). Двенадцать команд определили шестерку участников дивизионного раунда, которые присоединились к Канзас-Сити Чифс и Грин-Бэй Пэкерс.

Чифс и Пэкерс пропускали первый раунд плей-офф из-за высшего посева.

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Из борьбы за титул чемпионов НФЛ выбыли Индианаполис Колтс (поражение Биллс 24:27), Питтсбург Стилерс (поражение Браунс 37:48), Теннесси Тайтанс (поражение Рейвенс 13:20), Чикаго Беарз (поражение Сэйнтс 9:21), Сиэтл Сихокс (поражение ЛА Ремс 20:30) и Вашингтон (поражение Баккэнирс 23:31).

Американскую конференцию в дивизионному раунде представят: Канзас-Сити Чифс, Баффало Биллс, Балтимор Рэйвенс и Кливленд Браунс.

Национальную конференцию — Грин-Бэй Пэкерс, Нью-Орлинс Сэйнтс, Тампа-Бэй Баккэнирс и Лос-Анджелес Ремс.

Матчи состоятся в субботу, воскресенье и понедельник по киевскому времени.

16 января

23.35 — Грин-Бэй Пэкерс — Лос-Анджелес Ремс

17 января

3.15 — Баффало Биллс — Балтимор Рэйвенс

22.05 — Канзас-Сити Чифс — Кливленд Браунс

18 января

3:15 — Нью-Орлинс Сэйнтс — Тампа-Бэй Баккэнирс

Решающий матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоится 7 февраля 2021 года в городе Тампа, штат Флорида.

В 2020 году в финальном матче сезона НФЛ — Супербоуле победу одержали Канзас-Сити Чифс, обыграв Сан-Франциско Форти Найнерс. Для Канзас-Сити Чифс это вторая победа в Супербоуле в истории. Впервые они выиграли финальный матч НФЛ в 1969 году.