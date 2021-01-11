Японский футболист и самый возрастной из действующих профессиональных игроков мира Кадзуеси Миура подписал новый контракт с клубом Иокогама.

— В прошлом сезоне из-за влияния Covid-19 мир оказался в сложной ситуации, но благодаря различным людям мы снова рады возможности играть в футбол. Это был сезон, которого мне лично не хватало, но мои стремления и страсть к футболу только растет. В этом сезоне я сыграю больше игр и внесу свой вклад в победу команды, — заявил Миура.

В сентябре 2020 года футболист установил рекорд Высшей японской лиги, когда вышел на поле в официальном матче в возрасте 53 лет и 210 дней.

Это произошло во время выездного матча Йокогамы против Кавасаки Фронтале, который закончился победой хозяев со счетом 3:2. Тогда Миура вышел в основном составе и провел на поле до 56-й минуты, пока его не заменили.

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В прошлом сезоне чемпионата Японии по футболу Миура принял участие в четырех матчах Йокогамы, но не сумел отличиться результативными действиями на поле. Его клуб по итогам сезона занял 15-е место с 33 очками в 34 матчах.

Предыдущее достижение в профессиональном футболе тоже принадлежало футболисту из Японии Масаси Накаяме, который в 2012 году за команду Консадоле Саппоро сыграл в возрасте 45 лет, 2 месяца и один день.

А вот самым возрастным футболистом в истории футбола считается 75-летний Еззельдин Бахадер с египетской команды Шестого октября из третьего по силе дивизиона страны.

Источник: Yokohama