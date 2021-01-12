Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина из-за неосмотрительности в рождественскую ночь устроила пожар в собственной квартире, которую ей подарили за золото на летних Олимпийских играх в Пекине 2008 года.

Спортсменка оставила зажженную церковную свечу в комнате, а сама пошла на кухню. Из-за того, что болела коронавирусом, она не почувствовала запахи гари.

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По словам Шкурихиной, ей неприятно вспоминать то, что произошло в ночь Рождества Христова.

— Рождественская ночь с 6 на 7 января 2021 года. Я обычно зажигаю церковную свечу в полночь. Я это сделала и пошла на кухню. Через некоторое время я заметила, что дым стелется потолком и уже достиг кухни, а я не чувствовала запахов из-за Covid-19. Я сразу побежала в спальню, но там уже полыхало. Я поняла, что сама это не потушу, — рассказала гимнастка.

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Девушка также призналась, что из-за того, что ее телефон разрядился, она побежала будить управдома. Ее сосед в это время вызвал пожарных.

— А дальше все как в тумане. Я побежала обратно спасать кошку Грейс, но попасть внутрь было невозможно из-за едкого дыма. Пожарные приехали быстро и спасли кошку. Я ревела не переставая. Сидеть с медиками, плакать, кашлять и понимать, что пылает квартира и все, что ты в ней любишь, а ты ничего не можешь сделать — не передать как это ужасно.

На последок гимнастка напомнила, как опасно оставлять огонь без присмотра и понимает, что виновата в пожаре.

Сейчас Шкурихина пытается понять, что удалось спасти после пожара.

— Еще раз повторю, сгорела не вся квартира, но абсолютно все в черном гари. Сейчас пытаемся все отмыть, понять что сохранилось, что можно использовать дальше. Самое главное, что все живы и здоровы, остальные дело наживное.

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Кроме олимпийского золота Пекина в активе 30-летней Дарьи Шкурихинои золото чемпионата мира 2007 года в многоборье и отдельных видах. Также она является двукратной чемпионкой Европы 2006 и 2008 годов.

Шкурихина завершила профессиональную карьеру гимнастки в октябре 2008 года.

Фото: Дарья Шкурихина