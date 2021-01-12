Симеоне признали лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футбольных тренеров десятилетия.

Первую строчку занял аргентинский специалист Диего Симеоне, который тренирует мадридский Атлетико. В рейтинге он обошел наставников Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу и Ливерпуля Юргена Клоппа, которые заняли вторую и третью ступени.

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В топ-5 рейтинга также попали главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью и бывший коуч туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия:

1. Диего Симеоне

2. Хосеп Гвардиола

3. Юрген Клопп

4. Жозе Моуринью

5. Массимилиано Аллегри

6. Унаи Эмери

7. Зинедин Зидан

8. Карло Анчелотти

9. Маурисио Почеттино

10. Марсело Гальярдо

Также IFFHS опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров десятилетия.

Первое место в нем занял нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист блаугранас Андрес Иньеста, а замкнул тройку лучших игрок мадридского Реала Модрич.

В топ-5 также вошли хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и немецкий полузащитник Реала Тони Кроос.

Источник: IFFHS