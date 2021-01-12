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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Симеоне признали лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футбольных тренеров десятилетия.

Первую строчку занял аргентинский специалист Диего Симеоне, который тренирует мадридский Атлетико. В рейтинге он обошел наставников Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу и Ливерпуля Юргена Клоппа, которые заняли вторую и третью ступени.

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В топ-5 рейтинга также попали главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью и бывший коуч туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия:

  • 1. Диего Симеоне
  • 2. Хосеп Гвардиола
  • 3. Юрген Клопп
  • 4. Жозе Моуринью
  • 5. Массимилиано Аллегри
  • 6. Унаи Эмери
  • 7. Зинедин Зидан
  • 8. Карло Анчелотти
  • 9. Маурисио Почеттино
  • 10. Марсело Гальярдо

Также IFFHS опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров десятилетия.

Первое место в нем занял нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист блаугранас Андрес Иньеста, а замкнул тройку лучших игрок мадридского Реала Модрич.

В топ-5 также вошли хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и немецкий полузащитник Реала Тони Кроос.

Источник: IFFHS

Фото: Dreamstime

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