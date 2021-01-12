Симеоне признали лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших футбольных тренеров десятилетия.
Первую строчку занял аргентинский специалист Диего Симеоне, который тренирует мадридский Атлетико. В рейтинге он обошел наставников Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу и Ливерпуля Юргена Клоппа, которые заняли вторую и третью ступени.
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В топ-5 рейтинга также попали главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью и бывший коуч туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри.
Топ-10 лучших тренеров десятилетия:
- 1. Диего Симеоне
- 2. Хосеп Гвардиола
- 3. Юрген Клопп
- 4. Жозе Моуринью
- 5. Массимилиано Аллегри
- 6. Унаи Эмери
- 7. Зинедин Зидан
- 8. Карло Анчелотти
- 9. Маурисио Почеттино
- 10. Марсело Гальярдо
Также IFFHS опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров десятилетия.
Первое место в нем занял нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-футболист блаугранас Андрес Иньеста, а замкнул тройку лучших игрок мадридского Реала Модрич.
В топ-5 также вошли хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне и немецкий полузащитник Реала Тони Кроос.
Источник: IFFHS