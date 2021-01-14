Бавария проиграла клубу из 2-й Бундеслиги. Кто еще бил грандов за последние 6 лет

Действующий победитель Лиги чемпионов и немецкой Бундеслиги Бавария создала сенсацию в матче 1/16 финала Кубка Германии. Подопечные Ганса-Дитер Флика уступили команде из второй Бундеслиги Хольштайн Киль после серии пенальти 2:2 (пен. 6:5).

Основное время матча на Хольштайн-Штадион в Киле завершился с ничейным счетом 2:2. Мюнхенцы первыми открыли счет на 14-й минуте после гола Сержа Гнабри. В середине тайма Фин Бартельс восстановил равновесие.

После перерыва Лерой Сане снова вывел баварцев вперед, но на пятой компенсированной минуте ко второму тайму Хауке Валь восстановил паритет и перевел игру в овертайм.

В добавленное время команды также не смогли выявить сильнейшего. Баварцам не помогла наличие на поле скелета команды — Левандовски, Мюллера, Косты, Павара, Дэвиса, Киммиха, Толиссо. Билет в 1/8 финала команды разыграли в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты Хольштайна.

Последний раз клубу из второй Бундеслиги удавалось остановить Баварию 17 лет назад, когда это сделала Алемания на стадии 1/4 финала.

— Это, конечно, шок. Мы очень разочарованы, ведь хотели защитить требл. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять на последних секундах. Нужно поздравить Хольштайн, матч получился действительно кубковым, они играли с предельной самоотдачей, — сказал главный тренер Баварии Флик после игры.

2 февраля в 1/8 финала Кубка Германии Хольштайн Киль встретится с другой командой из второй Бундеслиги Дармштадтом. Встреча состоится в Киле. Стоит отметить, что Хольштайн сейчас идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. От лидера Гамбурга они отстают на одно очко и и уступают по дополнительным показателям Бохуму.

На столь ранней кубковой стадии в своих странах топ-команды редко терпят фиаско, а тем более от команд-ноунеймов. К примеру, в Кубке Украины подобного не случалось за последние десять лет. Динамо и Шахтер зачастую выясняли сильнейшего в очных встречах или оставляли розыгрыш, уступив какой команде УПЛ.

Тем не менее, Факты ICTV собрали три сенсационные вылеты из Кубка страны из топ-5 чемпионатов за последние шесть сезонов.

Уиган — Манчестер Сити 1:0. Кубок Англии 2017/18, 1/8 финала

В сезоне 2017/18 Манчестер Сити в 1/8 финала Кубка Англии споткнулся об Уиган, который тогда выступал в Первой лиге Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы минимально проиграли 1:0 на выезде, а единственный гол забил форвард Уилл Гринн.

Впрочем дальше по сетке Уиган не продвинулся. За выход в полуфинал он уступил Сандерленду.

Челси — Брэдфорд — 2:4. Кубок Англии 2014/15, 1/16 финала

Аристократов тогда тренировал Жозе Моуринью. В первом тайме Челси повел в счете 2:0 после голов Кэхилла и Рамиреса, но еще до свистка на перерыв гости один отыграли после точного удара Стеда.

А после перерыва и вовсе шокировали будущих чемпионов АПЛ (в сезоне-2014/15 Челси выиграл английскую Премьер-лигу, — Ред.), забив три мяча.

В следующем раунде Брэдфорд прошел Сандерленд, но за выход в полуфинал уступил Редингу.

Ауэ — Айнтрахт Франкфурт — 1:0. Кубок Германии-2015/16. 1/16 финала

Во втором раунде Кубка Германии сезона-2015/16 орлы неожиданно уступили команде из третьей Лиги страны Ерцгебирге Ауэ со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард Макс Вагнер. Но уже в следующей стадии Ауэ завершил борьбу за трофей, уступив Хайденхайму из второй Бундеслиги.

Интересно, что за последние 20 лет в топ-5 чемпионатах ни одной команде из низших лиг не удалось покорить кубковый трофей страны.