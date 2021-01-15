Английский футболист Уэйн Руни принял решение закончить карьеру профессионального футболиста.

35-летний футболист последние два месяца исполнял работу главного тренера команды Дерби Каунти, которая выступает в Чемпионшипе. Теперь Руни подписал с клубом контракт на 2,5 года до лета 2023 и приступил к полноценной работе на мостике наставника команды.

— Когда я только вернулся в Англию, то был поражен потенциалом Дерби. Несмотря на предложения других клубов, я чувствовал, что это мое место. Возможность пойти по пути Брайана Клафа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филипа Коку — честь для меня, — сказал Руни.

В ноябре 2020 года Руни дебютировал как играющий тренер с приставкой исполняющий обязанности главного тренера Дерби Каунти, заменив Филипа Коку.

В текущем сезоне как футболист англичанин принял участие в десяти матчах и отметился одним забитым голом. Де-факто, легенда Эвертона и Манчестер Юнайтед является главной звездой всего Чемпионшипа.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Однако, пока об успехах Руни-тренера говорить рано. Его Дерби Каунти находится в зоне вылета на 22-й строчке, имея в своем активе, по уровню лиги, топовый состав. В 22-х матчах бараны набрали лишь 19 очков против 47 у лидера Чемпионшипа Норвич Сити.

Недавно к неудачам команды прибавился еще и вылет Дерби из Кубка Англии от скромной команды из шестого дивизиона страны Чорли.

За карьеру игрока на клубном уровне Руни провел 763 игры и забил 313 голов. В футболке национальной сборной Англии он выходил на поле в 120 матчах, в которых отметился 53 раза.

Официальный аккаунт УЕФА оперативно отреагировал на завершение карьеры Руни и обнародовал видео с подборкой лучших голов футболиста в самом престижном клубном турнире Европы — Лиге чемпионов.

Уэйн Руни начинал профессиональную карьеру в ливерпульском Эвертоне, а после яркого выступления на чемпионате Европы 2004 года перебрался на Олд Траффорд в Манчестер Юнайтед.

В составе красных дьяволов Руни провел 13 лет, став пятикратным чемпионом АПЛ, по разу выигрывал с командой трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Он является лучшим бомбардиром МЮ за всю историю — 253 гола.

После этапа карьеры в МЮ он снова вернулся на один сезон в Эвертон, но потом перебрался в американский клуб Ди Си Юнайтед. За океаном Уэйн провел сезон и снова вернулся в Англию, приняв предложение от Дерби Каунти.

За сборную Англии он дебютировал в 2003 году и стал самым молодым игроком, который забивал гол за трех львов.