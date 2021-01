Костюк и еще 46 теннисистов изолировали на 2 недели перед Australian Open 2021

Первый в этом году теннисный турнир серии Grand Slam — Australian Open состоится на две недели позже обычных дат, а именно с 8 по 21 февраля.

Сейчас теннисисты массово прибывают чартерными рейсами из разных уголков мира в Мельбурн и Аделаиду для участия в AO. Сначала ожидалось, что этими самолетами отправятся только теннисисты и их команды, но на борт пустили и обычных пассажиров, которые не проходят такого детального и многократного тестирования, как спортсмены.

Поэтому, после прилета в Австралию положительные тесты на коронавирус сдали несколько пассажиров рейсов из Абу-Даби и Лос-Анджелеса, которыми также летели 47 участников Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Все 47 теннисистов попали под жестокий двухнедельный карантин, запрещающий покидать свой гостиничный номер и не дающий возможности тренироваться. В течение 14 дней им будет доступен только велотренажер.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая направлялась рейсом из Абу-Даби опубликовала скрин сообщения.

В нем указаны причины 14-дневного карантина, а также то, что со спортсменами будут круглосуточно на связи медицинские эксперты Aspen Medical.

Кроме Костюк рейсом из Абу-Даби летели еще 22 теннисиста, в частности чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску, шестая ракетка мира Каролина Плишкова, Анжелик Кербер, Белинда Бенчич, Мария Саккари, Паула Бадоса, Светлана Кузнецова.

На борту рейса из Лос-Анджелеса было 79 человек, из которых 24 — спортсмена. Это Виктория Азаренка, Слоан Стивенс, Теннис Сандгрен, Кей Нисикори, Гидо Пелья, Вашек Поспишил и другие.

Из-за жестоких коронавирусных правил в Австралии все спортсмены из этих рейсов отправятся на строгий карантин. Они вынуждены будут находиться в полной изоляции и не смогут воспользоваться пятичасовым “окном” в день для тренировочного процесса.

Теннисисты сейчас находятся в шоковом состоянии и задаются вопросами: как такое могло произойти?

Бельгийка Кирстен Флипкенс сравнила ситуацию, с русской рулеткой.

Теперь не понятно, как в такой ситуации теннисисты, которые находятся в жесткой изоляции, смогут подготовиться к Australian Open.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина направлялась другим рейсом в Австралию, но тоже будет вынуждена отбыть двухнедельный карантин, хоть и не такой строгий.

Украинка в соцсетях поделилась видео с гостиничного номера и показала, в каких условиях будет проходить карантин.

Hello from #Melbourne Thank you @AustralianOpen and everyone who is involved to make this huge effort for events to happen pic.twitter.com/pGQhiTridS

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2021