Все мои мысли с Санкт-Петербургом: Тимощук об отношениях Украины и России

Бывший футболист сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера питерского Зенита Анатолий Тимощук высказал свое мнение об отношениях Украины и России, где живет и работает.

— Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Думаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война — горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

Также он отметил, что ему все-равно на критику относительно его позиции со стороны украинцев.

— Вообще я довольно устойчив к критике и мало обращаю внимание на то, что пишут в интернете. То, что там видишь и можешь ощутить, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: Все, что пишут, — это неправда. Слухи, сплетни — это маркетинговые или рекламные ходы. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. Сейчас наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Чего бы кому не хотелось — сколько людей, столько и мнений, — сказал Тимощук.

Анатолий Тимощук работает в России с 2017 года. Он входит в тренерский штаб Зенита, который тренирует Сергей Семак.

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Тимощук является рекордсменом по количеству матчей в футболке сборной Украины — он провел 144 игры, в которых отметился четырьмя голами.

Во время карьеры игрока он защищал цвета луцкой Волыни, донецкого Шахтера, питерского Зенита, мюнхенской Баварии и казахского Кайрата.

Источник: Гол