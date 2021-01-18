Во время турнира UFC 257, который состоится 23 января 2021 года на Бойцовском острове (ОАЭ), в главном поединке сойдутся ирландец Конор МакГрегор и американец Дастин Порье.

Бойцы уже встречались ранее в 2014 году. Тогда досрочную победу в стартовом раунде праздновал ирландец.

С тех пор сменилось немало — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях МакГрегор в основном запомнился скандальными заявлениями и выходками, а Порье победами над топовыми бойцами в легком весе, среди которых бывший временный чемпион Джастин Гетжи. А еще оба проиграли в поединках россиянину Хабибу Нурмагомедову, который в прошлом году объявил о завершении карьеры.

Ирландец заявляет, что до сих пор имеет право называть себя чемпионом в легком весе. По словам МакГрегора, Хабиб после боя не дождался церемонии награждения, а поэтому не может считаться коронованным чемпионом.

— Я — чемпион UFC в легком весе. Вы знаете, что абсолютный чемпион так и не был коронован? Хабиб убежал из клетки и оставил меня драться с членами его семьи. Церемонию так и не провели, — заявил Конор в интервью Ариэлю Хельвани для канала ESPN MMA.

Интересно, что все билеты на бой Конора и Дастина, продажа которых стартовал 8 января, раскупили за 18 часов. Их цена стартовала от $216 до $1 360 (6 тыс. — 38 тыс. uрн).

В тот же день президент UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель боя МакГрегор — Порье станет претендентом на титул.

— Кто бы не выиграл бой, он, скорее всего, будет претендовать на титул в следующем поединке, — сказал Уайт.

В прошлом оба бойца владели титулами. Конор был чемпионом UFC в двух весовых категориях, а Дастин — временным чемпионом промоушена в легком весе.

Полный кард турнира UFC 257

Основной кард UFC 257

Конор МакГрегор (Ирландия) — Дастин Порье (США)

Дэн Хукер (Новая Зеландия) — Майкл Чендлер (США)

Джессика Ай (США) — Джоанн Калдервуд (Великобритания)

Мэтт Фревола (США) — Оттман Азайтар (Германия)

Марина Родригес (Бразилия) — Аманда Рибас (Бразилия)

Предварительный кард

Арман Царукян (Россия) — Насрат Хакпараст (Германия)

Брэд Таварес (США) — Антонио Карлос Джуниор (Бразилия)

Джулиана Пенья (США) — Сара МакМанн (США)

Халил Раунтри мл. (США) — Марчин Прахнио (Польша)

Ранние прелимы

Эндрю Санчес (США) — Махмуд Мурадов (Узбекистан)

Ник Ленц (США) — Мовсар Евлоев (Россия)

Амир Альбази (Швеция) — Жалгаз Жумагулов (Казахстан)

Когда и где смотреть бой в Украине?

Турнир в ОАЭ состоится в ночь с субботы на воскресенье — с 23 на 24 января.

Начало бойцовского вечера запланировано на 1.00 по киевскому времени. Главный кард, в рамках которого и состоится бой МакГрегор — Порье, начнется в 5.00.

Украинские поклонники ММА смогут посмотреть турнир в прямой трансляции на телеканале Setanta Sports на видеосервисе Megogo, которая начнется в 5.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc)

В повторе UFC 257 можно будет посмотреть на Setanta Sports+ в понедельник, 25 января, в 13.00.

Какой прогноз букмекеров на бой?

Букмекеры уже подготовили свои прогнозы на исход боя-реванша между МакГрегором и Порье. По их мнению, фаворитом предстоящего поединка является ирландец. На победу Конора принимают ставки с коэффициентом 1,35, тогда как на Дастина — 3,52.

МакГрегора выводят в лидеры боя несмотря на то, что американец значительно прибавил за последние шесть лет в октагоне.

Как МакГрегор нокаутировал Порье в первом бою

Впервые бойцы встретились в Лас-Вегасе 27 сентября 2014 года — американец проиграл нокаутом в первом раунде.

Тогда ирландец был восходящей звездой UFC, одержав победы над Бримейджем, Холлоувэеем и Бранданом. Порье уже тогда был опытным бойцом и имел в своем активе восемь побед в десяти матчах.

Со стартовых секунд боя было понятно, что Дастин не успевает за необычной техникой Конора. Он пропустил несколько серьезных ударов, тогда как МакГрегор не упустил случая и добил американца жесткими и размашистыми ударами, часть из которых пришлась на затылок.

На повторе трудно понять, от какого именно удара упал Порье. Скорее всего, американец просто принял критическое количество урона и не сумел удержаться на ногах.

Позже Порье рассказал, что поражение от МакГрегора стало для него важным уроком и добавило необходимой мотивации.