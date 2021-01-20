Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала символическую сборную лучших футболистов по итогам 2020 года.

В команду года вошли сразу пять игроков, которые в сезоне-2019/20 с мюнхенской Баварией оформили требл — выиграли Кубок Германии, Бундеслига и Лигу чемпионов.

Всего в составе оказались футболисты всех пяти ведущих футбольных лиг Европы.

Команда была сформирована по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.

Команда года

Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария);

Мануэль Нойер (Бавария); Защитники: Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария);

Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария); Полузащитники: Тиаго Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);

Тиаго Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити); Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Неймар (ПСЖ).

Также УЕФА назвал женскую команду 2020 года. В символическую сборную попали шесть игроков Лиона, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Всего команда состоит из футболисток шести клубов.

Голкипер: Сара Буадди (Лион)

Сара Буадди (Лион) Защитники: Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити), Кадеиша Бьюкенен (Лион), Венди Ренар (Лион), Магдалена Эрикссон (Челси)

Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити), Кадеиша Бьюкенен (Лион), Венди Ренар (Лион), Магдалена Эрикссон (Челси) Полузащитники: Кейра Амрауи (Барселона), Амандин Анри (Лион), Сара-Бьорк Гуннарсдоттир (Вольфсбург/Лион)

Кейра Амрауи (Барселона), Амандин Анри (Лион), Сара-Бьорк Гуннарсдоттир (Вольфсбург/Лион) Нападающие: Дельфин Каскарино (Лион), Даниэль ван де Донк (Арсенал), Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси).

В обе символические сборные по версии УЕФА попали лучшие футболисты года у мужчин и женщин. Это поляк Роберт Левандовски и датчанка Пернилле Хардер.