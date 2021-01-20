Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала символическую сборную лучших футболистов по итогам 2020 года.
В команду года вошли сразу пять игроков, которые в сезоне-2019/20 с мюнхенской Баварией оформили требл — выиграли Кубок Германии, Бундеслига и Лигу чемпионов.
Всего в составе оказались футболисты всех пяти ведущих футбольных лиг Европы.
Команда была сформирована по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.
Команда года
- Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария);
- Защитники: Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария);
- Полузащитники: Тиаго Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);
- Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Неймар (ПСЖ).
Также УЕФА назвал женскую команду 2020 года. В символическую сборную попали шесть игроков Лиона, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
Всего команда состоит из футболисток шести клубов.
- Голкипер: Сара Буадди (Лион)
- Защитники: Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити), Кадеиша Бьюкенен (Лион), Венди Ренар (Лион), Магдалена Эрикссон (Челси)
- Полузащитники: Кейра Амрауи (Барселона), Амандин Анри (Лион), Сара-Бьорк Гуннарсдоттир (Вольфсбург/Лион)
- Нападающие: Дельфин Каскарино (Лион), Даниэль ван де Донк (Арсенал), Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси).
В обе символические сборные по версии УЕФА попали лучшие футболисты года у мужчин и женщин. Это поляк Роберт Левандовски и датчанка Пернилле Хардер.