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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Левандовски и Роналду вошли в команду 2020 года по версии УЕФА

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала символическую сборную лучших футболистов по итогам 2020 года.

В команду года вошли сразу пять игроков, которые в сезоне-2019/20 с мюнхенской Баварией оформили требл — выиграли Кубок Германии, Бундеслига и Лигу чемпионов.

Всего в составе оказались футболисты всех пяти ведущих футбольных лиг Европы.

Команда была сформирована по итогам голосования болельщиков на сайте УЕФА.

Команда года

  • Голкипер: Мануэль Нойер (Бавария);
  • Защитники: Йозуа Киммих (Бавария), Серхио Рамос (Реал Мадрид), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Альфонсо Дэвис (Бавария);
  • Полузащитники: Тиаго Алькантара (Бавария/Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити);
  • Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Роберт Левандовски (Бавария), Неймар (ПСЖ).

Также УЕФА назвал женскую команду 2020 года. В символическую сборную попали шесть игроков Лиона, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

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Всего команда состоит из футболисток шести клубов.

  • Голкипер: Сара Буадди (Лион)
  • Защитники: Люси Бронз (Лион/Манчестер Сити), Кадеиша Бьюкенен (Лион), Венди Ренар (Лион), Магдалена Эрикссон (Челси)
  • Полузащитники: Кейра Амрауи (Барселона), Амандин Анри (Лион), Сара-Бьорк Гуннарсдоттир (Вольфсбург/Лион)
  • Нападающие: Дельфин Каскарино (Лион), Даниэль ван де Донк (Арсенал), Пернилле Хардер (Вольфсбург/Челси).

В обе символические сборные по версии УЕФА попали лучшие футболисты года у мужчин и женщин. Это поляк Роберт Левандовски и датчанка Пернилле Хардер.

Источник: УЕФА

Фото: Depositphotos

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