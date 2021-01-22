Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заболел коронавирусом.

— Реал Мадрид сообщает, что наш тренер Зинедин Зидан сдал положительный тест на Covid-19, — сообщила пресс-служба королевского клуба.

О состоянии здоровья 48-летнего французского специалиста пока не известно.

В соответствии с протоколами безопасности, Зидан вынужден будет пропустить ближайший матч мадридцев против Алавеса в 20 туре испанской Ла Лиги, который состоится в субботу, 24 января.

Ранее коронавирусом заболели футболисты мадридского клуба бельгийский форвард Эден Азар и бразильский хавбек Каземиро.

Реал вылетел из Кубка Испании

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Реал на выезде встречался с клубом из третьего испанского дивизиона Алькояно. Встреча состоялась 20 января и завершилась сенсацией.

Скромный Алькояно выбил галактикос с текущего розыгрыша турнира, обыграв галактикос со счетом 2:1.

Этот матч стал дебютным в рамке ворот королевского клуба для голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Он уверенно начал встречу, но впоследствии допустил ошибки, которые стоили команде прохода в следующую стадию Кубка Испании.