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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Ярмоленко забил за Вест Хэм в Кубке Англии

Вест Хэм Юнайтед принимал Донкастер из Первой лиги в рамках матча 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Андрей Ярмоленко

Место в стартовом составе молотобойцев на игру получил вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко и вполне оправдал ожидания наставника Вест Хэма, отблагодарив того забитым мячом на 32-й минуте матча. Украинец забил после паса от Саида Бенрахма.

Это дебютный гол для украинца за Вест Хэм в текущем розыгрыше Кубка Англии, а также первый гол за молотобойцев еще от 22 сентября прошлого года, когда он отличился в Кубке английской лиги в ворота Халл Сити.

Кроме Ярмоленко за Вест Хэм отличились: испанский хавбек Пабло Форнальс, который открыл счет в матче, и английский форвард Оладапо Афолаян. Еще один гол в пользу молотобойцев записали на защитника гостей Энди Батлера, который отправил круглого в сетку собственных ворот.

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В 1/8 финала Кубка Англии Вест Хэм Юнайтед встретится с победителем пары Манчестер Юнайтед — Ливерпуль. Игра запланирована на 24 января на Олд Траффорд в Манчестере.

За этот матч Ярмоленко получил вторую лучшую оценку от статистического портала Whoscored — 8,2 балла. Лучшим игроком встречи признали Форнальса — 8,5 балла.

Фото: Getty Images

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