Вест Хэм Юнайтед принимал Донкастер из Первой лиги в рамках матча 1/16 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Лондоне на Олимпийском стадионе и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Место в стартовом составе молотобойцев на игру получил вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко и вполне оправдал ожидания наставника Вест Хэма, отблагодарив того забитым мячом на 32-й минуте матча. Украинец забил после паса от Саида Бенрахма.

Это дебютный гол для украинца за Вест Хэм в текущем розыгрыше Кубка Англии, а также первый гол за молотобойцев еще от 22 сентября прошлого года, когда он отличился в Кубке английской лиги в ворота Халл Сити.

Here’s Yarmolenko’s fine finish after a perfectly timed run to meet Benhrama’s through ball

West Ham maybe don’t need to sign another ST this window pic.twitter.com/qxqgJFwT7l

