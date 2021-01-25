В финальном матче Национальной футбольной лиги встретятся Тампа-Бэй Бакканирс и Канзас-Сити Чифс.

В решающих матчах своих конференций команда из Флориды на выезде в Грин-Бей (штат Висконсин) одолела Грин-Бэй Пэкерс (26:31), а действующий чемпион НФЛ Канзас-Сити дома оказались сильнее Баффало Биллс (38:24).

Для 43-летнего квотербека Тампы Тома Брэди это будет десятый Супербоул в карьере. До сих пор он выигрывал в финале НФЛ шесть раз.

Интересно, что Тампа-Бэй станет первой командой в истории НФЛ, которая сыграет Супербоул на родной арене.

Для Канзас-Сити это будет второй подряд финал НФЛ. В прошлом году Чифс в финале одолели Сан-Франциско Форти Найнерс. Для Канзас-Сити Чифс это вторая победа в Супербоуле в истории. Впервые они выиграли финальный матч НФЛ в 1969 году.

55-й Супербоул состоится 7 февраля 2021 года в Тампе на поле арены Рэймонд Джеймс Стэдиум.

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В перерыве Супербоула выступит канадский певец The Weeknd. В прошлом году хедлайнерами в перерыве Супербоула стали латиноамериканские певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Вместе с ними выступили рэперы J Balvin и Bad Bunny.