Ирландский боец ​​MMA Конор МакГрегор получил 180-дневное отстранение от боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Спортсмена отстранили из медицинских соображений. У Конора есть подозрение на травму правой большеберцовой и малоберцовой костей.

Макгрегор получил травму в бою против американца Дастина Порье в ночь с 23 на 24 января в Абу-Даби. Порье стал первым бойцом, которому удалось нокаутировать ирландца.

После поражения Конор заявил, что Дастин хороший боец, а на его поражение повлияло длительное отсутствие боев.

— Повлияло то, что я долгое время был без боев, больше года. Дастин хороший боец. Вы еще меня увидите в 2021 году, — сказал он.

Это был матч-реванш МакГрегора и Порье. В первом поединке, который состоялся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

На счету 32-летнего Порье 33 поединка в ММА, в которых он одержал 27 побед, а еще шесть боев завершились его поражением. У МакГрегора в активе 27 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

Источник: MMA Junkie

Фото: Conor McGregor Official