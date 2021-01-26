Томас Тухель — новый главный тренер Челси

Немецкий тренер Томас Тухель возглавил лондонский Челси. Об этом сообщил официальный сайт аристократов.
Тухель станет первым немецким специалистом, который сядет в кресло главного тренера Челси.
Контракт Тухеля с Челси заключен на 18 месяцев. Финансовые детали сделки не сообщаются.
— Я хотел бы поблагодарить руководство Челси за доверие ко мне и моим ассистентам. Мы все с большим уважением относимся к работе, которая была проделана Фрэнком Лэмпардом, и к наследию, которое он оставил после себя в клубе. Вместе с тем не могу дождаться встречи с новой командой и участия в самой увлекательной футбольной лиге Европы. Благодарен, что стал частью семьи Челси, — прокомментировал свое назначение Тухель.
Первую тренировку под руководством Тухеля аристократы проведут уже сегодня вечером. Завтра, 27 января, состоится матч 20 тура АПЛ между Челси и Вулверхэмптоном на Стэмфорд Бридж.
A new journey begins! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/teIwIw4XvO
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
В турнирной таблице АПЛ Челси занимает девятое место, имея в активе 29 очков после 19 туров. Лидером чемпионата Англии является Манчестер Юнайтед (40 очков).
Последним местом работы Тухеля был французский ПСЖ, где он пробыл 2,5 года. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции и впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов.
Лэмпарда уволили с поста тренера Челси
Английского специалиста Фрэнка Лэмпарда уволили с поста наставника Челси 25 января. Он возглавлял команду с лета 2019 года.
Под руководством Лэмпарда Челси вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2020/21. В 1/8 финала лондонцы встретятся с мадридским Атлетико. Первый матч 23 февраля Челси сыграет на выезде, а 17 марта примет матрасников дома.