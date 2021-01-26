Томас Тухель — новый главный тренер Челси

Немецкий тренер Томас Тухель возглавил лондонский Челси. Об этом сообщил официальный сайт аристократов.

Тухель станет первым немецким специалистом, который сядет в кресло главного тренера Челси.

Контракт Тухеля с Челси заключен на 18 месяцев. Финансовые детали сделки не сообщаются.

— Я хотел бы поблагодарить руководство Челси за доверие ко мне и моим ассистентам. Мы все с большим уважением относимся к работе, которая была проделана Фрэнком Лэмпардом, и к наследию, которое он оставил после себя в клубе. Вместе с тем не могу дождаться встречи с новой командой и участия в самой увлекательной футбольной лиге Европы. Благодарен, что стал частью семьи Челси, — прокомментировал свое назначение Тухель.

Первую тренировку под руководством Тухеля аристократы проведут уже сегодня вечером. Завтра, 27 января, состоится матч 20 тура АПЛ между Челси и Вулверхэмптоном на Стэмфорд Бридж.

В турнирной таблице АПЛ Челси занимает девятое место, имея в активе 29 очков после 19 туров. Лидером чемпионата Англии является Манчестер Юнайтед (40 очков).

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Последним местом работы Тухеля был французский ПСЖ, где он пробыл 2,5 года. Под его руководством парижане дважды становились чемпионами Франции и впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Лэмпарда уволили с поста тренера Челси

Английского специалиста Фрэнка Лэмпарда уволили с поста наставника Челси 25 января. Он возглавлял команду с лета 2019 года.

Под руководством Лэмпарда Челси вышел в плей-офф Лиги чемпионов-2020/21. В 1/8 финала лондонцы встретятся с мадридским Атлетико. Первый матч 23 февраля Челси сыграет на выезде, а 17 марта примет матрасников дома.