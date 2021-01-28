РФ подкупала проститутками экс-главу мирового биатлона

Экс-главу Международного союза биатлонистов Андреса Бессеберга обвинили во взяточничестве. Россия подкупила его проститутками, чтобы чиновник скрывал положительные допиг-пробы российских спортсменов.

— Источник Международного союза отметил, что 74-летнему Бессебергу заказывали проституток российские должностные лица качестве взятки. Когда экс-президент IBU приезжал в Россию, то Бессеберга сопровождали повсюду молодые девушки под видом переводчиков. По мнению информаторов, эти женщины были в сексуальных отношениях с ним, — говорится в сообщении Международного союза биатлонистов (IBU).

Также эту информацию подтвердил экс-генсек IBU Николь Реш.

— То, как Андерс обращался с этими девушками, показывало, что у них были интимные отношения, — отметил Реш.

Бессеберг в разговоре с полицией не отрицал, что на самом деле пользовался услугами проституток в РФ. Более того, он не отрицал, что эти девушки были подосланы российскими чиновниками.

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Он рассказал, что во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске имел интимные отношения с местной девушкой. Пара познакомилась на одном из банкетов.

По его словам, она была стриптизершей в ночном клубе и является фанаткой биатлону.

Более того, Бессеберг неоднократно встречался с этой девушкой. На этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году у него снова был с ней интим. Однако он отрицает, что его избранница проститутка.

— Доказательства говорят о том, что Андерс Бессебрг постоянно занимался протекцией российских интересов. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта, — отметили в пресс-службе IBU.

CAS отстранил Россию на 2 года от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сначала WADA отстранило Россию на четыре года, но CAS сократил наказание до двух лет, а именно до 16 декабря 2022 года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишили статуса соответствия.

Источник: IBU