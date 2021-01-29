PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Палмейрас — Сантос в финале Копа Либертадорес

В финале главного клубного турнира Южной Америки Копа Либертадорес 2020 встретятся бразильские клубы Палмейрас и Сантос. Встреча состоится 30 января в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана.

Палмерайс

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Украинские каналы не будут транслировать в прямом эфире эту игру, но ее покажет российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Планета! В Великобритании игру покажет BBC Sport, а в США — beIN Sports.

Палмейрас является настоящим грандом в футбольном мире Южной Америки. Также это самый богатый клуб Бразилии, хотя по стоимости нынешнего состава он уступает другому бразильскому клубу Фламенго.

На пути к финалу Копа Либертадорес у Палмейраса возникли проблемы лишь на стадии полуфинала, когда в соперники поросятам выпал аргентинский Ривер Плейт. Первую игру бразильцы уверенно выиграли со счетом 3:0, а вот в ответном матче Ривер сразу повел в счете 2:0, но все же Палмейрас сумел выстоять и одержать верх и во втором матче (3:2).

Читайте
Палмейрас — Сантос: прогноз букмекеров на финал Копа Либертадорес

Сантос тоже является топ-клубом на территории Бразилии, хотя и не таким богатым. В отличие от Палмейраса, Сантосу на пути к финалу дважды выпадали топовые соперники, но рыбы в 1/4 уверенно прошли бразильский Гремио с общим счетом 5:2, а в полуфинале выбили аргентинский Бока Хуниорс (0:0, 3:0).

В чемпионате Бразилии Палмейрас (52) идет на пятом месте, а Сантос (45) только десятый. Лидером чемпионата является Интернасьональ (62).

Победителем предыдущего розыгрыша Копа Либертадорес стал бразильский Фламенго, который в финале обыграл аргентинский Ривер Плейт со счетом 2:1.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка