В финале главного клубного турнира Южной Америки Копа Либертадорес 2020 встретятся бразильские клубы Палмейрас и Сантос. Встреча состоится 30 января в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Украинские каналы не будут транслировать в прямом эфире эту игру, но ее покажет российские телеканалы Матч ТВ и Матч! Планета! В Великобритании игру покажет BBC Sport, а в США — beIN Sports.

Палмейрас является настоящим грандом в футбольном мире Южной Америки. Также это самый богатый клуб Бразилии, хотя по стоимости нынешнего состава он уступает другому бразильскому клубу Фламенго.

На пути к финалу Копа Либертадорес у Палмейраса возникли проблемы лишь на стадии полуфинала, когда в соперники поросятам выпал аргентинский Ривер Плейт. Первую игру бразильцы уверенно выиграли со счетом 3:0, а вот в ответном матче Ривер сразу повел в счете 2:0, но все же Палмейрас сумел выстоять и одержать верх и во втором матче (3:2).

Сантос тоже является топ-клубом на территории Бразилии, хотя и не таким богатым. В отличие от Палмейраса, Сантосу на пути к финалу дважды выпадали топовые соперники, но рыбы в 1/4 уверенно прошли бразильский Гремио с общим счетом 5:2, а в полуфинале выбили аргентинский Бока Хуниорс (0:0, 3:0).

В чемпионате Бразилии Палмейрас (52) идет на пятом месте, а Сантос (45) только десятый. Лидером чемпионата является Интернасьональ (62).

Победителем предыдущего розыгрыша Копа Либертадорес стал бразильский Фламенго, который в финале обыграл аргентинский Ривер Плейт со счетом 2:1.