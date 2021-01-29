Бразильские клубы Палмейрас и Сантос встретятся в финале Кубка Либертадорес 2020, который состоится в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе Маракана. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются Палмейрас. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2.23. Успех Сантоса оценивается в 3.40. Ничейный результат встречи — 3.20.

На то, что подопечные Абела Феррейры первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.67, а на команду Кука — 2.12.

Вероятность того, что игра дойдет до серии послематчевых пенальти оценивается в 5.40.

Матч доверили судить аргентинской бригаде арбитров во главе с рефери Патрисио Лустау. Ему будут ассистировать соотечественники: Эзекиэль Браиловски и Диего Бонфа. Обязанности четвертого рефери исполнит Дарио Эррера.

За период так называемой новой эры бразильских турниров, команды пересекались между собой 63 раза: 24 победы у Палмейраса и 22 — у Сантоса.

В текущем сезоне они встречались трижды: дважды команды завершили встречу ничейным счетом, а один раз победу праздновали поросята (Палмейрас).