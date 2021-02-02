В Тернополе открыли спорткомплекс, где будущих чемпионов по единоборствам и тайскому боксу будут тренировать бесплатно

В Тернополе заработал спортивный комплекс Workout Hall, где дети, готовые профессионально заниматься спортом и представлять Украину на международной арене, смогут тренироваться бесплатно.

Об этом сообщил основатель СК, председатель областной федерации смешанных единоборств ММА Богдан Юлик во время открытия объекта.

Площадь Workout Hall составляет 1 тыс. кв. м, что делает комплекс одним из крупнейших в Тернополе. Здесь будут работать сертифицированные тренеры по боксу, смешанным единоборствам, тайскому боксу, фитнесу, стретчингу, йоге, тренажерному зала, есть современные тренажеры и амуниция, профессиональные октагон и ринг, отдельные залы для различных видов спорта, лаунжзона.

— 20 лет назад я тоже занимался боксом в спортивной школе — подвале, где были два потрепанных боксерских мешка, одна штанга и одни перчатки на пятерых. Тогда у меня появилась мечта сделать полноценный зал, где было бы все — современная амуниция, система вентиляции. Моя мечта осуществилась. Надеюсь, что из стен этого спорткомплекса будут выходить настоящие чемпионы, которые будут победителям не только спортивных соревнований, а победителями в своей жизни, — отметил основатель комплекса Богдан Юлик.

— Молодые люди, которые хотят часть своей жизни посвятить спорту, готовы представлять Workout Hall и город Тернополь на украинских и международных соревнованиях, будут тренироваться у нас бесплатно. Наши тренеры будут делать все для того, чтобы реализовать их спортивную мечту, — отметил Юлик.

К тренировочному процессу в Workout Hall привлекли лучших спортсменов края, которые прославили Тернопольщину не только на всеукраинском, но и на международном уровне.

Например, тренер по тайскому боксу, председатель областной Федерации тайского бокса Юрий Сенев рассказал, что его воспитанники получают многочисленные победы на чемпионатах мира. К слову, во время открытия СК, двое из них получили звание мастеров спорта. Речь идет об Арсене Шимкиве и Олеге Миколиве.































В Тернополе открыли спорткомплекс по единоборствам и тайскому боксу: тренировки бесплатные / 8 фотографий

— Наши спортсмены упорно тренируются дважды в день, шесть раз в неделю, то есть имеют 12 тренировок в неделю. Подготовка к соревнованиям сложная, во время тренировок мы смешиваем все виды спорта, чтобы формировать сильный организм. Спасибо Богдану Ивановичу Юлику за такой большой вклад в спорт, — отметил Юрий Сенев.

Ичтосник: Тернополяни