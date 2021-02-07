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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

14-я победа подряд: Манчестер Сити разгромил Ливерпуль на выезде

7 февраля в рамках Премьер-лиги Англии состоялся футбольный матч Ливерпуль — Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы разгромила “красных”, забив четыре гола.

Манчестер Сіті - Ліверпуль

Ливерпуль — Манчестер Сити: обзор матча

Игра закончилась счетом 1: 4. Первый гол на 49 минуте забил соперникам МанСити Илкай Гюндоган. На 63 минуте Ливерпуль сравнял счет — мяч забил в ворота Мохаммед Салах.

На 73 минуте матча Гюндоган оформил дубль, а уже через три минуты забил его коллега — Рахим Стерлинг. На 83 минуте окончательную победу Манчестер Сити принес Фил Фоден.

Это 14 победа подряд во всех турнирах на счету воспитанников Пепа Гвардиолы. Сейчас Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 50 баллов.

Видео игры АПЛ Ливерпуль — Манчестер Сити

Накануне Манчестер Сити выиграл в Манчестер Юнайтед в матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Игра закончилась счетом 2:0. Смотрите подробный обзор поединка Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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