Новый выпуск авторитетного французского журнала France Football вышел с аргентинцем Лионелем Месси в форме ПСЖ на обложке.

— Секретная карта ПСЖ, — написано на лицевой стороне журнала.

Идею журналистов France Football не оценил наставник каталонской Барселоны Рональд Куман.

Нидерландский специалист недоволен излишним вниманием к лидеру блаугранас.

— Я не знаю, для чего они это делают. Если они хотят поговорить с Лео о его будущем, пусть говорят. Тренеру Лиона очень нравится пресса, чего нельзя сказать обо мне. Что нам необходимо сделать? Подготовиться к матчам против Севильи и Алавеса, а во вторник мы играем в Лиге чемпионов против ПСЖ. Там и увидим, — сказал Куман.

Portada de @francefootball de hoy “La carta secreta del PSG: Leo Messi” #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Lq377NEMj9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2021

Контракт Лионеля Месси с каталонским клубом заканчивается в июне 2021 года. В текущем сезоне испанской Примеры аргентинец принял участие в 19 играх за клуб, в которых отметился 13 забитыми мячами.

Читайте Месси в седьмой раз в карьере вручили трофей Пичичи

Трансферный регламент ФИФА дает право футболисту вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца сделки остается менее полугода.

Кроме ПСЖ на Месси претендует английский Манчестер Сити. Горожане планируют начать активную работу над трансфером Месси в Манчестер в марте или апреле.