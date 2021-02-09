Новый выпуск авторитетного французского журнала France Football вышел с аргентинцем Лионелем Месси в форме ПСЖ на обложке.
— Секретная карта ПСЖ, — написано на лицевой стороне журнала.
Идею журналистов France Football не оценил наставник каталонской Барселоны Рональд Куман.
Нидерландский специалист недоволен излишним вниманием к лидеру блаугранас.
— Я не знаю, для чего они это делают. Если они хотят поговорить с Лео о его будущем, пусть говорят. Тренеру Лиона очень нравится пресса, чего нельзя сказать обо мне. Что нам необходимо сделать? Подготовиться к матчам против Севильи и Алавеса, а во вторник мы играем в Лиге чемпионов против ПСЖ. Там и увидим, — сказал Куман.
Portada de @francefootball de hoy
“La carta secreta del PSG: Leo Messi”
#PartidazoCOPE pic.twitter.com/Lq377NEMj9
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2021
Контракт Лионеля Месси с каталонским клубом заканчивается в июне 2021 года. В текущем сезоне испанской Примеры аргентинец принял участие в 19 играх за клуб, в которых отметился 13 забитыми мячами.
Трансферный регламент ФИФА дает право футболисту вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца сделки остается менее полугода.
Кроме ПСЖ на Месси претендует английский Манчестер Сити. Горожане планируют начать активную работу над трансфером Месси в Манчестер в марте или апреле.