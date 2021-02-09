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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Новый выпуск France Football вышел с Месси в форме ПСЖ — тренер Барселоны в ярости

Новый выпуск авторитетного французского журнала France Football вышел с аргентинцем Лионелем Месси в форме ПСЖ на обложке.

Лионель Месси

— Секретная карта ПСЖ, — написано на лицевой стороне журнала.

Идею журналистов France Football не оценил наставник каталонской Барселоны Рональд Куман.

Нидерландский специалист недоволен излишним вниманием к лидеру блаугранас.

— Я не знаю, для чего они это делают. Если они хотят поговорить с Лео о его будущем, пусть говорят. Тренеру Лиона очень нравится пресса, чего нельзя сказать обо мне. Что нам необходимо сделать? Подготовиться к матчам против Севильи и Алавеса, а во вторник мы играем в Лиге чемпионов против ПСЖ. Там и увидим, — сказал Куман.

Контракт Лионеля Месси с каталонским клубом заканчивается в июне 2021 года. В текущем сезоне испанской Примеры аргентинец принял участие в 19 играх за клуб, в которых отметился 13 забитыми мячами.

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Трансферный регламент ФИФА дает право футболисту вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца сделки остается менее полугода.

Кроме ПСЖ на Месси претендует английский Манчестер Сити. Горожане планируют начать активную работу над трансфером Месси в Манчестер в марте или апреле.

Источник: Mundo Deportivo

Фото: Dreamstime

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