Немецкий футбольный клуб Бавария победил в финале Клубного чемпионата мира, обыграв мексиканский Тигрес. Встреча проходила Эдьюкейшн Сити в Эр-Райяне (Катар) и завершилась со счетом 1:0.

Победный гол на 59-й минуте забил защитник мюнхенской команды Бенжамен Павар.

Для ФК Бавария это вторая победа на Клубном чемпионате мира. Впервые мюнхенцы одержали первенство в 2013 году, обыграв марокканскую Раджу со счетом 2:0.

Бавария: Нойер, Павар, Эрнандес, Зюле, Алаба, Дэвис, Гнабри (Толиссо, 64), Сане (Мусиала, 73), Киммих, Коман (Коста, 74), Левандовски (Чупо-Мотинг, 73)

Тигрес: Гусман, Рейес, Родригес (Х.Киньонес, 80), Сальседо, Кариока, Акино, Дуэньяс, Писарро, Гонсалес, Л.Киньонес, Жиньяк

Бавария на Суперкубка УЕФА

В сентябре 2020 года в Будапеште (Венгрия) прошел матч за Суперкубок Европы между Баварией и Севильей. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

После финального свистка арбитра ФК Бавария праздновал победу, как обладатель Суперкубка УЕФА.