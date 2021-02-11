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Марія Степанюк |

Слава Украине! Теофимо Лопес поблагодарил Украинскую за поддержку

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес в видеообращении поблагодарил украинцев за поддержку в бою с Василием Ломаченко.

Теофімо Лопес

Американец в своем обращении сказал на украинском языке Слава Украине!

— Привет всем. Это Теофимо Лопес. Я хочу поблагодарить всех своих фанатов, особенно тех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!, — сказал Лопес.

В завершение Лопес добавил: Viva Ukraine (Да здравствует Украина — Ред.).

Соответствующее видео появилось на странице в Instagram бывшего адвоката Александра Усика Николая Ковальчука.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей — 112:116, 109:119, 111:117. Поражение стоило украинцу трех поясов.

Ломаченко не признает своего поражения и требует реванша, однако Лопес не собирается его давать Василию. Американец аргументирует свое решение тем, что Ломаченко пренебрежительно относился к нему перед поединком и не счел необходимым прописать в контракте пункт о реванше.

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На фоне неоднозначных высказываний Ломаченко и публикаций видео с российским спецназом, симпатии части украинцев в ​​поединке с Теофимо Лопесом были на стороне американца.

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